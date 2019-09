Ново първо куче на „Даунинг стрийт” 10. Британският премиер Борис Джонсън и приятелката му осиновиха 15-месечен Джак Ръсел.

Boris Johnson's new dog arrives at Downing Street 🐶



The rescue puppy doesn't have a name yet. Any suggestions?https://t.co/NRFgJK92Ay pic.twitter.com/QT6V2i5c47