Най-активният вулкан в Перу Убинас, имаше три поредни изригвания в сряда. Те предизвикаха дъждове от пепел в няколко населени места, съобщиха от местния института по геофизика, цитирани от АФП.

"Регистрирани три нови изригвания на вукана, които се характеризират с изхвърлянето на твърда и фина пепел", каза пред агенцията Ернандо Тавера, директор на Института.

Вулканът Стромболи изригна отново (ВИДЕО+СНИМКИ)

#AndinaEnglish Peru: Ubinas Volcano's explosion likely to bring precipitations, volcanic flows https://t.co/DT5bvbfMUf pic.twitter.com/psGiPRCHmB

Вулканът е с височина 5672 метра се намира в сърцето на вулканичната Кордилера (на юг), в района на Мокегуа, на 1250 км южно от Лима. Последното му изригване беше през 2017 г.

Мощно изригване на вулкана Попокатепетел в Мексико (ВИДЕО)

New explosion at the Ubinas volcano in Peru https://t.co/N5z2qCNHMH pic.twitter.com/AzwMJay7GJ