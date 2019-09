С первым снегом в Красной Поляне, друзья! ❄️❄️❄️ Сейчас! В Цирке-2 Горки Города! — #горкигород #краснаяполяна #сочи #снег #первыйснег

A post shared by Красная Поляна FunSochi.ru (@funsochi) on Sep 7, 2019 at 6:36am PDT