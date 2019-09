Световният шампион Франция допусна много сериозен гаф в минутите преди началото на домакинския евроквалификационен мач срещу Албания. Вместо от уредбите на „Стад дьо Франс” да прозвучи химна на гостуващия съперник, футболистите на Едоардо Рея бяха принудени да слушат този на Андора. Опитвайки се да се извини след гафа, дикторът на стадиона нарече албанците арменци.

Заради грешката началото на мача се забави с повече от 10 минути, защото футболистите на Албания отказаха да започнат играта, преди да са чули собствения си химн.

Впоследствие официални извинения за допусната неточност поднесе и самият президент на Франция Еманюел Макрон. Премиерът на балканската страна Еди Рама написа в Twitter, че Макрон му се обадил по телефона.

Грешката има своето обяснение – „петлите” приемат Андора в друг квалификационен мач от група Н във вторник.

Farcical scenes at Stade de France. Kick off delayed after they played Andorra’s national anthem instead of Albania’s. Announcer just apologised for the delay but he apologised to... Armenia!