Модулът „Викрам” на индийската лунна мисия „Чандраян-2” не се е разбил по време на трудното кацане на Луната и се намира много близо до планираното място за прилуняване, съобщава БГНЕС.

GOOD NEWS. Lander Vikram is not broken.



Call us and share your views on 0120-6634691/692/693/694. Tweet with #VikramIsIntact. pic.twitter.com/0usl9AQgMe