Джордж Клуни беше заснет от световните медии в градче, близо до испанската столица Мадрид, да язди ... муле. Той бе в компанията на красивата актриса Бри Ларсън, предаде Дарик нюз .

Снимка: БГНЕС

Всъщност се оказва, че те са в тази част на света, за да снимат реклама и всичко това е било част от декора.

Снимка: БГНЕС

NEW: Brie was spotted horse riding today with George Clooney on Set Filming of 'Nespresso' TV Ad in Madrid, Spain pic.twitter.com/QRXT3cOlrl