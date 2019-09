Принц Хари тръгна по стъпките на покойната си майка - принцеса Даяна, която преди години прекоси активно минно поле в Ангола, предаде БТА.

Херцогът на Съсекс премина през тесен разминиран коридор на активно минно поле. Той беше облечен в специално защитно облекло. Хари ще посети и участъка в град Уамбо, през който премина майка му по време на посещението си в Африка през 1977 година. Тогава принцесата се застъпи за каузата за ликвидирането и забраната на противопехотните мини. Тогавашното минно поле понастоящем е оживена улица в Уамбо.

