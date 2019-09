Картина на загадъчния уличен художник Банкси, изобразяваща маймуни в британския парламент, ще бъде предложена на търг следващата седмица, предаде БТА.

Предвид злободневността на творбата от 2009 г., за нея се очаква за нея да бъде платена сума между 1,5 милиона и 2 милиона лири - между 1,84 милиона долара и 2,46 милиона долара.

