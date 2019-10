Централният нападател на английския национален отбор по футбол Маркъс Рашфорд похвали капитана на България Ивелин Попов за действията му, след като снощи на Националния стадион "Васил Левски" британските футболисти бяха обиждани на расистка основа. Мачът бе спиран на два пъти и ако това се бе случило още веднъж, щеше да бъде прекратен.

Британската преса: „Срам за София!”, „Неудачници!”, „Жалки и окаяни!” (СНИМКИ)

Сред обижданите играчи бе и дебютантът в тима на "трите лъва" Тайрън Мингс.

Рашфорд, който постави начало на головата серия, чак след мача е научил за действията му и специално го похвали в Twitter.

Also been told what the Bulgaria captain did at half-time. To stand alone and do the right thing takes courage and acts like that shouldn’t go unnoticed. #NoToRacism