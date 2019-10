Въпреки разгрома на българския национален отбор по футбол, не играта на англичаните е водеща за днешните издания на Острова. Британската преса реагира с унищожителни коментари на расистките скандирания по трибуните по време на мача.

„Отвратително”, „Срам за София”, „Неудачници”, „Изхвърлете ги!”, „Жалки и окаяни”. Това са само част от заглавията в днешните издания, но всички те са в един дух – категорично осъждане на расизма.

🤫 The Bulgaria vs England game has been halted twice due to racist chants when Raheem Sterling receives the ball. He's scored and assisted shortly after these events, silencing the haters. #BULENG pic.twitter.com/d7bEjIDDDN

„Английските играчи трябваше да си тръгнат заради раковото образувание на расизма, което се появи отново”, пише в. Мирър. „Само след половин час игра в България, един футболен мач се превърна в тест за това, дали световния футбол е готов да толерира как млади чернокожи мъже са обиждани заради цвета на кожата им”. Мнозина призовават страните да бъдат изхвърляни от турнири за расистки обиди.

Racist soccer fans in Bulgaria made monkey noises and chants at Black players from England, forcing refs to twice halt the match.



UEFA has a 3-step protocol allowing refs to suspend or stop a match due to racism. The league says it will investigate this incident. pic.twitter.com/dslNwhC1Ms