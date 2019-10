Трима души бяха ранени при пожар на един от вагоните на междуселищен влак в Берлин. Това съобщиха в Twitter от градската пожарна служба, предава БГНЕС.

🇩🇪 — NEWS: A train has caught fire at the Bellevue train station in Berlin, Germany, while carrying hundreds of soccer fans, according to German media. Injuries reported.



pic.twitter.com/ueOGJfmDx5 — BELAAZ 🌐 (@TheBelaaz) October 19, 2019

Инцидентът е станал на гарата Bellevue в центъра на германската столица. Причината за пожара не е известна.

Smoke seen coming from #Bellevue train station in downtown #Berlin, Germany amid reports of a train on fire. Several injuries reported.pic.twitter.com/PL1YVkHfAY — NewsBlog | breaking (@NBbreaking) October 19, 2019

"Вагонът е силно повреден. Трима души са с леки наранявания", казаха спасителите.

A train carrying soccer fans has caught fire at #Berlin #Bellevue train station in Germany, several injuries reported pic.twitter.com/1o1r31H56Y — NewsBlog | breaking (@NBbreaking) October 19, 2019

Според вестник Berliner Morgenpost специален вагон за фенове на футболния клуб Фрайбург се е запалил.