Ежедневието в някои части на Австрия все още е затруднено заради обилния паднал сняг, заплахата от лавини и наводнения от преливащи реки и езера. Това съобщават на австрийски медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Кално свлачище в Бад Гастайн, южно от Залцбург, разруши две къщи през нощта и затрупа две жени. Аварийните служби реагираха и бързо извадиха едната жена, а другата - след няколкочасови усилия.

По-късно през деня друго кално свлачище е засипало жилищна сграда в Бад Клайнкирхен. Спасители с помощта на обучени кучета издирват изчезнал 80-годишен мъж.

В Гурктал, провинция Каринтия, са евакуирани обитателите на 15 сгради заради преливане на река Гурк. Около 1 700 домакинства са без електричество от часове, а няколко села в Южна Австрия са отрязани от света заради падналия сняг.



Училищата в засегнатите от стихиите райони са затворени. Хеликоптери оглеждат планинските хребети за евентуални лавини.

Властите в италианската област Тоскана обявиха извънредно положение заради лошото време, съобщава "Скай Ти Джи 24", цитирани от ТАСС и БТА.

