Във Венеция днес се очаква покачване на нивото на водата до 150 сантиметра - нов пик, при критично ниво от 130 см, предаде ТАСС, като се позова на властите в италианския град.

"Очаква се към 11.20 ч. (12.20 ч. българско време) нивото на водата да достигне 150 см", се казва в съобщение в Twitter.

Кметът на Венеция Луиджи Бруняро призова жителите и гостите на града да не излизат на улицата без необходимост. Нивото на водата вчера се повиши до 125 см, предаде БТА.

Службата за гражданска защита на Италия обяви последното "червено" ниво на климатична опасност в областта Венето. В по-голямата част от страната днес ще има порои и гръмотевици. Заради очакваното ново влошаване на времето са затворени училищата в близо 30 града.

Метеоролозите предупредиха за снеговалеж в областите Пиемонт, Ломбардия, Венето и Трентино - Алто Адидже. Очаква се на места там да се образува до 70 см снежна покривка.

Floodwaters in the northern Italian city of #Venice this week have reached as high as 187 centimeters, the highest level since the historic flood of 1966. pic.twitter.com/A4EhgX3Ypt