Трима души бяха застреляни на паркинга на супермаркет в американския щат Оклахома.

Атаката станала в 10 сутринта местно време. заради нея спешно бяха затворени училищата и общинските служби в град Дънкан.

Мъж и жена са били убити в колата им пред магазин Уолмарт. Все още не е ясно дали третият убит е нападателят.

Местни медии пишат, че минувач се е опитал да го спре, при което извършителят се самоубил.

