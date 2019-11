15 души загинаха в северната китайска провинция Шанси след газова експлозия в мина, съобщи агенция Синхуа, цитирани от АФП и БГНЕС. Още девет души са ранени от експлозията, която е станала в понеделник следобед, съобщи официалната информационна агенция Синхуа.

Синхуа съобщи, че 35 миньори са работили под земята, когато се е случил взривът, като само 11 миньори са успели да избягат.

Ранените миньори са в стабилно състояние и властите разследват причината за експлозията, каза Синхуа.

Смъртоносните аварии в минното дело са често срещани в Китай, където индустрията има лоши показатели за безопасност. През декември 2018 г. седем миньори бяха убити в югозападната област Чунцин, след като свързващ сегмент на минно скеле се счупи в шахта.

През октомври 2018 г. 21 миньори загинаха в източната провинция Шандонг след срутване на мина, което блокира изхода. Само един миньор беше спасен жив.

