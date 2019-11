Полицай простреля протестиращ в Хонконг. Случаят предизвиква тревога за ескалация на насилие в блокирания от протести град. Раненият е бил опериран и е в стабилно състояние. Полицаи стреляха общо пет пъти в хаотичен сблъсък с граждани.

Опасенията са, че протестите срещу градските власти и намесата на Пекин в управлението на града могат да се радикализират. А това може да доведе до много жертви при насилствено потушаване на недоволството.

По-късно днес протестиращи в Хонконг подпалиха човек, който се намира в критично състояние, съобщава БГНЕС.

Три видеоклипа бяха разпространени в социалните мрежи, ,използвани от протестиращи, показващи мъж в зелена тениска, спорещ с хора на пешеходен мост.

След това маскиран мъж, облечен в черно, хвърля течност върху мъжа и го запалва, докато тълпата се разпръснат, а жертвата неистово се опитва да свали тениската си.

"При най-шокиращия инцидент участници в безредиците изляха запалима течност върху човек и го подпалиха", заяви говорителят на полицията Джон Це пред репортери на пресконференция, докато на екран се въртяха клиповете от инцидента.

