Демонстранти подпалиха сградата на иранското консулство в град Наджаф в Южен Ирак. По-рано очевидци разказаха пред РИА Новости, че десетки демонстранти са ранени при сблъсъци със силите за сигурност в близост до иранското консулство в Наджаф. Според източник на сигурност броят на жертвите надхвърля 80 души. В провинцията е въведен полицейски час, предава БГНЕС.

Anti-government protesters burned down an Iranian consulate building in southern Iraq on Wednesday, while six protesters were killed by security forces who fired live rounds amid ongoing violence, Iraqi officials said. https://t.co/4FvBjUn1Hn