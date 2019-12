Девет души загинаха, след като тайфунът "Тисой" удари Филипините, пише БГНЕС.

A powerful typhoon blew across the Philippines damaging homes, knocking out power and flooding low-lying villages #TyphoonKammuri pic.twitter.com/8cxAyy2VkD — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 3, 2019

Тайфунът Камури взе жертви във Филипините (ВИДЕО+СНИМКИ)

Силнте дъждове наводниха столицата Манила. Според вестник "Филипинска звезда" броят на евакуираните в страната надхвърли 225 000 души.

WATCH: Typhoon #TisoyPH left major damage to parts of Southern Quezon. Many farmers lost banana crops—their main source of livelihood | @CarolynBonquin pic.twitter.com/1z5keS8mFF — CNN Philippines (@cnnphilippines) December 4, 2019

Снимка: БГНЕС

Според Министерството на обществената безопасност при извънредни ситуации повече от 300 хиляди души са застрашени от наводнения,а около 105 000 са изложени на опасност от кални потоци от вулкана Майон.

Philippines evacuates hundreds of thousands ahead of typhoon, to shut main airport https://t.co/6PrHv0fi2m pic.twitter.com/cHocEX1O85 — Reuters (@Reuters) December 2, 2019

Според местните медии се очаква тайфунът да утихне едва в четвъртък.

Десетки хиляди евакуирани във Филипините заради наближаващ тайфун (СНИМКИ)