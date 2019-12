Синдикатите във Франция обявиха неограничена стачка заради пенсионната реформа. Блокиран е градският транспорт, затворени са училища и болници, има анулирани полети. Организирани са над 250 протесни шествия в цялата страна. Айфеловата кула също остава затворена.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Обявиха национална стачка във Франция, очакват се проблеми с трафика

Видео: Ruptly

От МВнР препоръчват на българските граждани, пребиваващи във Франция или планиращи пътуване в страната, да се информират за актуалната обстановка, като имат предвид възможните затруднения и закъснения на градския транспорт при придвижване от и до летищата, както и закъснения в обслужването на самите летища. Над 6000 полицаи ще следят за реда в столицата на Франция. Във Франция стачка с подобни мащаби не е имало от 1995 г.

France braces for massive nationwide strikes and protests against plans to overhaul the retirement system. @SwainITV explains how it will affect British tourists. pic.twitter.com/98XuwORQeu

​