След доброто си представяне на заключителния турнир в Париж, Григор Димитров се отдаде на заслужена почивка.

Първата спирка на Григор бе Исландия, като там той бе в компанията на родителите си. Страната на огъня и леда е сурова, но и безкрайно красива и разнообразна. Там има вулкани, ледници, гейзери, водопади и много зеленина.

Ракета номер 1 в мъжкия ни тенис сподели в социалните мрежи изключително красиви снимки от незабравимите моменти, с които привлече интереса на своите фенове. Съдейки по снимките, можем да предположим, че Гришо е прекарал няколко незабравими дни със своето семейство близо до Вахтнайокутъл - най-големият глетчер в Европа. Разположен е в югоизточната част на острова и покрива повече от 8% от площта на Исландия.

Средната дебелина на леда е 400 м, а максималната 1000 м. Това го поставя на трето място след ледниците на Антарктида и Гренландия. Под ледника има няколко вулкана и огромен кратер, в който има езеро, дълбоко 488 метра.

Няколко дни по-късно Григор сподели снимки от състезание, в което участва, заедно със своя кондиционен треньор. Там постави и личен рекорд за най-добро време.

@GrigorDimitrov Happiness in the eyes! The most challenging 10 km! Well done, Grigor! You rock!🏃‍♂️💥👌#grigordimitrov #running #record #happiness #fun #joy pic.twitter.com/V4uEgXlJRt