Олимпийската шампионка в ските алпийски дисциплини Линдзи Вон избра Коледа, за да предложи брак на приятеля си. За това съобщи самата спортистка в профила си в Twitter, като написа: „На на втората годишнина, откакто сме заедно, направих нетрадиционна стъпка и помолих Пи Кей да се ожени за мен… И той каза: „Да!” Жените не са единствените, които трябва да получават годежни пръстени".

Merry Christmas and happy holidays everyone!! On our 2 year anniversary, in a “non traditional” move, I asked PK to marry me and he said, Yes ☺️! Women aren’t the only ones who should get engagement rings! #MerryChristmas #equality pic.twitter.com/hhdm85RoWi