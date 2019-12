Зоопарк в САЩ чества появата на бял свят на най-новото си попълнение - бебе от редкия вид черен носорог, съобщи Си Ен Ен.

„Момче е!”, гласи съобщението на зоопарка „Потър” в Лансинг, щата Мичиган, по повод раждането на носорогчето.

Doppsee, a 12-year-old black rhino, gave conservationists an early gift on Christmas Eve: she delivered her first calf. It was a rare delivery in captivity for her critically endangered species.https://t.co/6vFPN5Nxiy