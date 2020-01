Тандемът на България между Григор Димитров и Александър Лазаров триумфира в титанична битка на двойки за ATP Cup. В последния мач за деня в Сидни българите сразиха Великобритания, след като трябваше да печелят шампионски тайбрек. Първият сет бе за сметката на българите след спечелен тайбрек – 7:6, но вторият сет бе взет от поданиците на Кралицита след 6:7, за да видим тайбрека при двойките.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

В хода на него Великобритания бе непрестанно с превес над нашите, но прекалено добър тенис в края на частта, както и индивидуалната класа на Гришо при 8:7 донесе успеха на българите. Невероятно впечатление направи играта на Лазаров, който се раздаваше по повече от отличен начин в хода на първите часове на 4-и януари в Сидни, докато опитът и изяществото от Гришо спомогнаха за втори триумф на българите през деня срещу островитяните. Именно Гришо победи Дан Еванс, а по-рано Камерън Нури победи Димитър Кузманов, за да се стигне до мача на двойките.

Снимки от победата на Григор над Еванс - ВИЖТЕ ТУК

Димитров играе заедно с Александър Лазаров срещу бившия №1 в света при дуетите Джейми Мъри и Джо Солсбъри. Първоначално Гришо беше обявил, че Адриан Андреев ще бъде партньор на Лазаров.

Absolutely INCREDIBLE from 🇧🇬 #TeamBulgaria!@GrigorDimitrov & Alex Lazarov come from two match points down to defeat Murray/Salisbury 7-6(5) 6-7(2) {11-9} to complete a stunning victory at the #ATPCup!#GBRBUL | #Sydney pic.twitter.com/6MRmIIhBGA