Японката Кане Танака навърши 117 години и подобри постижението си като най-възрастен човек в света, съобщават Ройтерс и БТА.

Рождения си ден, който е на 2 януари, Кане Танака отпразнува в дом за възрастни хора във Фукуока. Сред гостите й освен приятели и служители в дома, беше и телевизионен екип.

#KaneTanaka has extended her record as the world’s oldest person by celebrating her 117 years old #birthday at a nursing home in #Fukuoka in southern #Japan.#mnaEN pic.twitter.com/8DaCVXArL7