Земетресение с магнитуд от 4.7 степен по скалата на Рихтер разлюля Турция, пише БГНЕС. Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център трусът е бил на дълбочина от около 16 километра, на около 62 километра западно от Истанбул.

