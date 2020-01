Вулканът Таал изригна във Филипините, където хиляди хора бяха евакуирани. Но една двойка реши да не го остави да възпрепятства сватбената им церемония и сключи брак под задименото филипинско небе, пишат Vesti.bg

Чино Вафлор и Кат Баутиста Паломар запазват място за своята сватбена церемония в близост до вулкана Таал, един от най-активните вулкани във Филипините.

Малко преди да започне церемонията вулканът изригва и изпълва с гъст дим и прах небето.

"Забелязахме, че гъст дим излиза от Таал по време на подготовката около 14ч. и тогава разбрахме, че с вулкана се случва нещо необичайно", разказва фотографът на сватбата Рандолф Еван.

Вулканът във Филипините започна да изхвърля лава (ВИДЕО+СНИМКИ)

Всички хора в радиус от 14 км от вулкана трябва да напуснат района и да се изтеглят в обезопасените райони.

Not even a volcano would mess with this couple’s wedding plans. While they posed for pictures as husband and wife, behind them the Taal volcano in the Philippines belched steam and ash into the air. The wedding photographer said “everyone was calm and relaxed." 📷: Randolf Evan pic.twitter.com/WBNdP9WHLn