Филипинските власти започнаха евакуация на три населени места в провинция Батангас с население от над 80 хиляди души, след като вулканът Таал хвърли пепел с височина от над един километър, предаде БТА.

Евакуацията се извършва в три града - Сан Никола, Балет и Талисей. Населението им е съответно 22, 22 и 45 хиляди души, съобщи официалният представител на Националния съвет на Филипините за намаляване на риска и готовност за бедствия.

