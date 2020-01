Около 3 000 ще бъдат участниците в Световния икономически форум, който започва днес в Швейцария. Сред тях президентът на САЩ Доналд Тръмп, канцлерът на Германия Ангела Меркел.

Това е 50-ата годишна среща на форума, който с времето се е превърнал в ефективен и влиятелен инструмент на световната икономика и политика, в място за преговори и срещи и постигане на различни договорености.

Борисов ще участва в Годишната среща на Световния икономически форум в Давос

Темата на тазгодишната среща в Давос е „Заинтересовани страни за един кохерентен и устойчив свят“, като дискусиите са фокусирани върху седем основни акцента: „Как да спасим планетата“, „Технологии за добро“, „Един здрав свят“, „Прозрачен бизнес“, „Обществото и бъдещето на труда“, „По-добрия бизнес“ и „Отвъд геополитиката“.

Davos is the place where conflicts are averted, business is started, disputes are finished.

