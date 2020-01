Десетки хиляди симпатизанти на новото антифашистко движение "Сардините" протестираха в неделя в северния италиански град Болоня, опитвайки се да повлияят на резултата от местните избори, насрочени за 26 януари, предаде Франс прес.

Евентуална победа на крайната десница в областта Емилия-Романя - бастион на левите сили, може да доведе до падането на правителството на Демократическата партия и Движението "Пет звезди" и до предсрочни парламентарни избори, както би искал крайнодесният лидер Матео Салвини.

На 14 ноември миналата година 14 000 вече се събраха в Болоня, главния град на област Емилия-Романя, за да протестират срещу речите на "разделението и омразата". Протестното движение, нарекло се "Сардините", се появи, след като протест, организиран от четирима никому непознати до онзи момент хора, изненадващо привлече 15 000 души. Те разкритикуваха езика на омразата и разделението, използван от Салвини, бивш италиански вицепремиер и настоящ лидер на крайнодясната "Лига".

Оттогава бяха организирани десетина протеста, участниците в които пееха прочутата песен от времето на антифашистката съпротивата "Бела чао" ("Bella Ciao"). Общо около 300 000 души се включиха в митингите на "Сардините" в Милано, Флоренция, Неапол и Палермо.

Салвини кръстосва Емилия-Романя от седмици, като посети над 100 селища в опит да постигне шокова изборна победа.

Today, the #Sardines movement in Italy brought together 40K people in #Bologna to protest against Salvini’s populist rhetoric. The last time such a grassroots movement was formed was back in 07’, in the early days of Grillo’s Vaffa Day. @6000sardine pic.twitter.com/3Si0PODSxK