Десетки хиляди излязоха на улиците в Рим по призивите на ново политическо движение „Сардините”. Кръстено е така, защото поддръжниците му изпълват площадите, натъпкани като сардини в консерва.

Протестното движение е насочено срещу крайнодесния политик Матео Салвини и неговата партия „Лига”. Според полицията в събота в Рим са се събрали 40 хиляди души. Това е най-големият митинг на „Сардините” досега. Наскоро те организраха протести срещу Салвини и антиимигрантската му политика и реторика в Болоня, Торино, Милано и други градове.

Thousands take part in a demonstration of the "Sardine Movement", formed to oppose Italy's far-right League party, in Rome. The youth-driven "Sardine Movement" has become a symbol of protest against Salvini, leader of the League party. https://t.co/0nWddfMjvy pic.twitter.com/2XhOSpoKwC

„Протестът не е срещу Салвини като личност. Протестът е срещу всеки, който използва насилнически език или има такова поведение. Затова се роди движението. За да кажем "не" на тези хора и да казваме "да" на останалите", заяви протестиращата Франческа Пеноти.

Tens of thousands of members of Italy's youth-driven Sardine Movement are due to rally in Rome, in their bid to further shake up the country's politics and battle xenophobia. The 'Sardines' have become a symbol of protest against Matteo Salvini https://t.co/SkmRIxNHtk pic.twitter.com/xHm0BtAdbf