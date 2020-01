В богатата на вулканични почви провинция Итаси в централен Мадагаскар расте рядък ароматен сорт кафе, който е любим и на хората, и на прилепите. А хората го харесват още повече, ако кафето е изплюто от прилепи, съобщи БТА.

Слюнката на прилепите придава на кафените зърна уникален мек вкус, твърдят почитателите на ободряващата напитка. Това повишава търсенето за това вече скъпо кафе сорт бърбън и цената му стига почти 220 евро за килограм.

Фермери от цял свят се насочват към висококачествени и редки зърна, включително и с животинска добавка, за да увеличат приходите си на фона на спада в глобалното производство на кафе, който понижи и цените.

