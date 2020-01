Силен вятър събори наскоро монтирани панели на стената на границата между САЩ и Мексико. Те са паднали върху дървета, информира Си Ен Ен.

"Панелите наскоро бяха монтирани върху основи, чийто бетон все още не беше достатъчно втвърден. Така че не можеха да устоят на вятъра " , каза граничен служител в Ел Центро, Калифорния.

Поддръжници на Тръмп изграждат „частна стена“ по границата с Мексико

