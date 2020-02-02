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Днес нападение имаше и в Белгия
Британската полиция заяви, че смята нападението в Лондон за терористичен акт. При него бяха ранени трима души. Нападението е "свързано с ислямизъм" и заподозреният, застрелян от офицери, е носил "фалшиво взривно устройство".
Застреляха нападател с нож в Лондон (ВИДЕО+СНИМКИ)
"Нападението беше обявено за терористичен инцидент и смятаме, че е свързано с ислямизъм", се казва в изявление на лондонската полиция.
"Можем да потвърдим, че мъжът, прострелян днес от полицаи около 14:00 ч." в Стретам, Южен Лондон, е мъртъв, съобщи полицията в Twitter.
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„Беше намерено устройство, привързано към тялото на заподозрения ... и бързо бе установено, че то е фалшиво.“
Трима бяха ранени при днешното нападение с хладно оръжие в Южен Лондон, един от пострадалите е в тежко състояние, предадоха световните агенции.
“The situation has been contained and officers from the Met’s Counter Terrorism Command are now leading an investigation into the incident.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020
The incident was quickly declared as a terrorist incident and we believe it to be Islamist-related.”
По-рано беше съобщено за двама ранени при нападението. Извършителят беше застрелян от полицията. Телевизия "Скай нюз" съобщи, че нападателят е бил обект на активно полицейско наблюдение.
При нападението е било използвано мачете, уточнява Франс прес, като се позовава на информация на очевидец.