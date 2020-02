Британската полиция заяви, че смята нападението в Лондон за терористичен акт. При него бяха ранени трима души. Нападението е "свързано с ислямизъм" и заподозреният, застрелян от офицери, е носил "фалшиво взривно устройство".

Застреляха нападател с нож в Лондон (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Нападението беше обявено за терористичен инцидент и смятаме, че е свързано с ислямизъм", се казва в изявление на лондонската полиция.

"Можем да потвърдим, че мъжът, прострелян днес от полицаи около 14:00 ч." в Стретам, Южен Лондон, е мъртъв, съобщи полицията в Twitter.

„Беше намерено устройство, привързано към тялото на заподозрения ... и бързо бе установено, че то е фалшиво.“

Трима бяха ранени при днешното нападение с хладно оръжие в Южен Лондон, един от пострадалите е в тежко състояние, предадоха световните агенции.

“The situation has been contained and officers from the Met’s Counter Terrorism Command are now leading an investigation into the incident.



The incident was quickly declared as a terrorist incident and we believe it to be Islamist-related.”