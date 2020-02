Силно земетресение бе регистрирано югоизточно от руските Курилски острови и северно от Япония, предаде БТА.

Според японския Национален метеорологичен институт трусът е бил с магнитуд 7, а по данни на американския Геоложки институт - с магнитуд 6,9.

