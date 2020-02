Земетресение удари Япония. Трусът с магнитуд 5,2 по Рихтер е регистриран близо до Фукушима. Местни споделиха, че земетресението е продължило 10 секунди, пише „Дейли Мейл”.

Confusing!



2 #earthquakes in #Japan happening almost at the same time…



19:37 JST: M5.5 in Fukushima, 4 on the Japanese scale of 7

19:36 JST: M4.4 in Hokkaido, 3 on the Japanese scale of 7 pic.twitter.com/IXa1KNwYAL