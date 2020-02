Британският премиер Борис Джонсън започна промени в кабинета си, като в четвъртък уволни министъра си за Северна Ирландия, въпреки ролята му за възстановяване на делегираното правителство в Белфаст.

Британският министър на финансите Саджид Джавид подаде днес оставка в шокираща стъпка, която нанася удар на правителството на Борис Джонсън дни след Брекзит и месец преди приемането на годишния бюджет.

Джавид се оттегля на фона на реорганизация в кабинета, която бе обявена преди дни.

Оставката му буквално взриви медийното пространство, тъй като той бе смятан за един от недосегаемите в правителството на премиера. Стана ясно обаче, че Борис Джонсън е поискал от Саджид Джавид да уволни екипа от негови съветници и да ги замени с избрани от Даунинг стрийт хора, с което министърът на финансите е отказал да се съгласи и е подал оставка. За министър на финансите незабавно бе назначен главния секретар на министерството Риши Сунак, доверено лице на Борис Джонсън.

Джулиан Смит изненадващо се превърна в първата жертва в кабинета на лидера на консерваторите след победата му на общите избори през декември и след като Великобритания напусна Европейския съюз на 31 януари.

Смит беше широко похвален за убеждаване на конкурентните партии в Северна Ирландия да се върнат в правителството за споделяне на властта миналия месец, три години след като парламентът се срина заради енергиен скандал.

Но в „Таймс“ твърди, че Джонсън се е „заслепил“ от сделката, тъй като включва разследване на предполагаеми престъпления от британски войници по време на десетилетия на сектантско насилие.

Смит обяви оттеглянето си от поста в Twitter, заявявайки, че за него е било "най-голямата привилегия" за заема поста и че е "изключително благодарен" на Джонсън, че му е дал този шанс.

Serving the people of Northern Ireland has been the biggest privilege. I am extremely grateful to @BorisJohnson for giving me the chance to serve this amazing part of our country. The warmth & support from people across NI has been incredible. Thank you so much.