Тандил - малък град в Аржентина, подобри собствения си рекорд за най-дълъг салам в света, пише БТА.

Колбасът-рекордьор е с дължина 99,5 метра, която надвишава с 6,5 метра тази на Статуята на свободата в Ню Йорк. Теглото му е 278 килограма.

The ultimate #salami as seen in #Argentina. Just a little short of 100 meters! pic.twitter.com/HFr3vQp6mT