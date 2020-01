Ниланши Пател от Индия запази рекорда си за тийнеджърката с най-дълга коса с постижение от 190 см, съобщават АФП и БТА.

Тя получи отново сертификат от Книгата на рекордите на Гинес, като подобри предишното си постижение от 170,5 см от декември 2018 г.

India Rapunzel is the teen with the longest hair in the world with 6-foot and 3-inch strands https://t.co/G96IcIeeir pic.twitter.com/wCqbD0x85X

Ниланши Пател е на 17 години. Тя живее в гр. Модаса в източния щат Гуджарат.

Гордият й баща е убеден, че гъстата и копринена коса на дъщеря му й е дала възможност от местен куриоз за стане международна знаменитост.

Приятелите на Ниланши я наричат Рапунцел като героинята от приказката на братя Грим. Тя не е влизала във фризьорски салон от 11 години. Отказала се е след неприятно преживяване, когато е била шестгодишна.

Nilanshi Patel, a 16 year old girl from Guhjrat, India, has set a new record for the longest hair (5ft 7in) of a teenager. She created a world record. Congratulations to her!❤️ pic.twitter.com/MeEHsVhiBc