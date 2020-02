Семейство от Тексас намери кучето си, което се изгубило преди 14 години.

Йоркширският териер Ремингтън изчезнал от двора на къщата на семейство Уебстър през 2006 г. Аарън и съпругата му разлепили постери и търсели седмици наред кучето, но не попаднали дори на следа от него, обясняват ЮПИ и БТА.

