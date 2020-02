Президентът на САЩ и първата дама посетиха Тадж Махал в Индия по време на залез, за да си направят официална снимка в благоприятна светлина, пише БГНЕС.

'Namaste Trump': U.S. president visits the Taj Mahal along with first lady Melania, Ivanka Trump and Jared Kushner https://t.co/VnOiSugIOw pic.twitter.com/VJ07lYTmsX — Reuters (@Reuters) February 25, 2020

Donald & Melania Trump Awkwardly Stand Side-By-Side Without Touching At Taj Mahal (Pic) (via @HollywoodLife) https://t.co/0XUTlaLztn — TMZ (@TMZ) February 25, 2020

Малко, след като двамата се снимаха с известния мавзолей в Индия, подобна снимка си направиха и дъщерята на Тръмп - Иванка и съпругът и Джаред Къшнър.

Nice to see a Trump at a Taj Mahal they haven't bankrupted. https://t.co/CPozW5sqUU — Ben. No More, No Less. (@BJS_quire) February 24, 2020

Снимките пред Тадж Махал са традиция, която властите в Индия осигуряват на известни двойки или личности.

Ahmadabad and all India ready to most welcome U. S president dronald trump .#NamasteyTrump pic.twitter.com/sV9BXAfV71 — Abhimanyu Saran ABVP (@abhimanyu_saran) February 24, 2020

Ограничава се посещението на известния обект от туристи, след което лидерите и техните половинки се снимат сами пред известната сграда. Подобна снимка има Владимир Путин от времето, когато беше женен за съпругата си Людмила.

President Trump & First Lady Melania Trump remove their shoes & spin the Charkha at Sabarmati Ashram in India as children sing pic.twitter.com/oliOBIqCJy — Breaking911 (@Breaking911) February 24, 2020

Известна стана и снимката на Лейди Даяна пред Тадж Махал, като тя се снима сама, без Чарлз.

Ivanka Trump Evokes Princess Diana's Famous Taj Mahal Photo: The Story Behind That 1992 Pic https://t.co/KpSGjKNd4Y — People (@people) February 24, 2020

Години по-късно пред известния мавзолей от бял мрамор в индийския град Агра официална снимка си направиха големият син на Даяна, принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън.