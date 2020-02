Известните гробници в Тадж Махал ще бъдат почистени в чест на посещението на Доналд Тръмп. Река Ямуна зад Тадж Махал също е получила допълнителни 17 милиона литра вода.

След изграждането на стена в Ахмедабад, за да скрие бедняшките квартали, Индия реализира друг амбициозен проект преди посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп: Копията на гробниците вътре в Тадж Махал - най-известният паметник на Индия, са подложени на почестване с дестилирана вода. Това е първото им основно чистене след поставянето им преди повече от 300 години.

Самият Тадж Махал е бил почистван чрез третиране с глина пет пъти. Истинските гробници на император Могол Шах Джахан и съпругата му Мумтаз Махал са в камера под копията.

Тръмп, който трябва да посети Тадж Махал със съпругата, дъщеря и зет си, по време на посещението си в Индия, започващо в понеделник, може да не влезе в оригиналните гробници, защото входът към тях е доста нисък. Екипът на президента по сигурността, който посети Тадж Махал наскоро, заяви, че Тръмп няма да се наведе, дори ако трябва да види гроб от 17 век.

Оригиналните гробове на владетелите на Тадж Махал са отворени за обществеността само три дни в годината, за да отбележат годишнината от смъртта на Шах Джахан, известен също като Урс.

Посещението на Тръмп в град Агра, където се намира Тадж Махал, е събитие с висока степен на сигурност, което доведе до редица подготовки за него.

