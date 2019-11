Принц Чарлз отпразнува 71-вия си рожден ден с ученици в знаковия хотел "Тадж Махал" в Мумбай, предаде БТА.

ROYAL BIRTHDAY: Prince Charles celebrated turning 71 in India with schoolchildren who sang and presented greeting cards to him as he cut a cake to mark the special occasion. https://t.co/n32eecnPRQ pic.twitter.com/mMaPPCyNgp