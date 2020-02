Австралийското момче, видео за чиито страдания от тормоз се превърна в хит в интернет, ще дари стотици хиляди долари дарения за благотворителност, а не за пътуване до Дисниленд, съобщи Франс прес.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Клипът с деветгодишния Куейдън Бейлс го показва да плаче и многократно да казва, че иска да умре, след като е бил тормозен в училище, предизвиквайки подкрепа от цял свят.

Как един необикновен надпис в Бургас трогна стотици? (ВИДЕО)

Клипът е гледан милиони пъти и подтиква американския комик Брад Уилямс да направи страница GoFundMe, която в крайна сметка събра почти 475 000 щатски долара.

Въпреки че средствата са били предназначени да изпратят Бейлс и неговата майка в Дисниленд, леля му казала на австралийския NITV News, че парите ще бъдат използвани за благотворителни организации.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953