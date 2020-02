Турският външен министър Мевлют Чавушоглу коментира в Twitter инцидентите по турско-гръцката граница с мигранти и бежанци.

Той подчерта, че турците нямат задължение да спират хората да напускат Турция, а че "Гърция има задължение да се отнася с тях като с човешки същества". Също така Чавушоглу отговори на позицията на гръцкия си колега Никос Дендиас относно международното право.

„Вижте кой ни изнася лекции по международното право! Те безсрамно хвърлят сълзотворни гранати по хилядите невинни, които се събраха пред портите им. Ние нямаме задължение да спираме хората да напускат страната ни, но Гърция има задължение да се отнася към тях като към човешки същества!“, написа Чавушоглу. Той също така публикува снимки от сблъсъците на границата заедно с откъс от днешно интервю на Дендиас.

Look who’s lecturing us on international law! They’re shamelessly throwing tear gas bombs on thousands of innocents piled at their gates. We don’t have an obligation to stop people leaving our country but #Greece has the duty to treat them as human beings! https://t.co/Av0v5GIy5o pic.twitter.com/C9ceVnlx4f