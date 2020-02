ЕС наблюдава с безпокойство потока от мигранти от Турция към външните граници на Европейския съюз в Гърция и България, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от АФП.

Our top priority at this stage is to ensure that Greece and Bulgaria have our full support. We stand ready to provide additional support including through #Frontex on the land border. (2/2)