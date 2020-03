Популярният актьор Никълъс Кейдж и приятелката му Рико Шибата бяха заснети, държащи се за ръце на летището в Ню Йорк, но един детайл изуми феновете.

Никълъс Кейдж: Виждам златото в парчето олово

Актьорът държеше плюшена играчка в ръка - бял кит, който изуми феновете му, тъй като предположиха, че това може да е подарък за неговата избраница.

V

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙ

OURS KID



Nicolas Cage arrives in NYC carrying stuffed beluga and holding hands with mystery 'girlfriend'... after taking her to visit his OWN TOMB in New Orleans

======https://t.co/WDDe7RvFFm pic.twitter.com/5gtfVQkX0r