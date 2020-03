Футболистът на Ювентус Даниеле Ругани е диагностициран с коронавирус, съобщиха официално от италианския гранд.

От клуба уведомяват, че следват процедури по поставяне на играчите, щаба и всички, които са имали контакт с Ругани, под пълна карантина.

25-годишният защитник е първият играч, заразен с коронавируса, който засегна над 12 000 италианци. Смъртните случаи на Ботуша вече са 827.

Италия затваря всички магазини без аптеките и супермаркетите

Juve defender Daniele Rugani has tested positive to COVID-19 😱



We wish him a speedy recovery 💪 #COVID19 #Juve pic.twitter.com/1bAc98hMv1