Поставиха цяла Италия под карантина. Преди минути премиерът Джузепе Конте обяви извънредните мерки за справяне с коронавируса. Той посъветва хората да стоят по домовете си и да пътуват само за работа и при спешен случай.

BREAKING: #Italy PM #Conte announces the restriction zone will be extended to cover the whole country. No longer just a red zone in the north - all of Italy.

Всички обществени събития са забранени. Общественият транспорт ще продължи да работи, но училищата и университетите остават затворени. Всички спортни събития, включително футболните мачове от "Серия А" се отменят.

Italy's Prime Minister Giuseppe Conte has announced that the whole of the country is being put on lockdown in an attempt to contain the #coronavirus outbreak.



