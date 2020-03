Премиерът Джузепе Конте обяви, че Италия ще затвори всички магазини, с изключение на аптеките и хранителните магазини, за да ограничи разпространението на новата пандемия на коронавирус, съобщават АФП и БГНЕС.

ИЗВЪНРЕДНО: Първа жертва на коронавируса у нас (ВИДЕО)

„Затваряме магазини, барове, кръчми и ресторанти. Доставката по домовете е разрешена", заяви Конте телевизионно обръщение.

ИЗВЪНРЕДНО: Цяла Италия под карантина

Italy’s PM Giuseppe Conte says all stores except pharmacies and grocery stores are yo be closed nationwide in response #coronavirus outbreak.#Italy must ”go another step″ by closing shops and businesses except for food, pharmacies and shops selling ″essential″ items-he added. pic.twitter.com/lwfCHUe7jY