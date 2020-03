Тенисът ще бъде химера до идването на клей турнирите в Мюнхен и Ещорил в края на април заради пандемията с коронавируса.

Най-новата световна зараза постави и най-големите имена в ситуация, в каквато не са били преди. Те спазиха препоръките на здравните власти и опитаха нестандартни начини, за да продължат да правят това, което обичат.

Майката на Анди Мъри - Джуди публикува в социалните мрежи видео, на което двама италианци играят през прозореца плажен тенис.

Първата ни ракета Виктория Томова разкри в социалните мрежи, че чете „Кривата на щастието“ на Иво Иванов и тренира у дома.

Испанската тенисистка Гарбине Мугуруса пък призова хората да спазват карантината:

Toca parar y esperar. Cuidaros y cuidad a los de vuestro alrededor. Manteneros a salvo.

It is time to stop and wait. Take care of yourself and others around you, and be safe.

